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Tatil için geldi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti

İstanbul’dan tatil için Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen ve evin yan tarafında garaj yapmak için çatıya çıkan bir kişi, yaklaşık iki buçuk metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 13.06.2021, 21:33
Tatil için geldi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti

İstanbul’dan tatil için Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen ve evin yan tarafında garaj yapmak için çatıya çıkan bir kişi, yaklaşık iki buçuk metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi 820. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Karasu ilçesine tatil için gelen 43 yaşındaki Serdar Günaydın, evinin yan tarafında garaj yapıyordu. Garajın çatı kısmını tamamlamak için çatıya çıkan Günaydın, iki buçuk metre yükseklikten aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Serdar Günaydın, Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Günaydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis konuyla alakalı soruşturma başlattı.

Sesi duyarak olay yerine koştular

Olayın ardından bağırtı sesine geldiğini belirten komşu Ömer Erdoğan, “Bağırtı sesine biz geldik. Sonrasında da yerde gördük. Ambulansa da haber verdik. Araba garajı yapıyorlardı. Çok da yüksek değil ama her halde biraz da kilolu olmasından yere düştü. Sonra da ambulans geldi. Kendisi İstanbul’da oturuyor. Buraya gelip gidiyordu” ifadelerini kullandı.
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