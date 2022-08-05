Tatil dönüşü takla atan otomobildeki yaşlı adam hayatını kaybetti

Giresun’dan İstanbul’a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun’da yoldan çıkarak takla attığı kazada ağır yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memleketleri Giresun’dan tatil dönüşü İstanbul Zeytinburnu’na giden ailenin içinde bulunduğu Hasan Çelik idaresindeki 34 VT 2217 plakalı otomobil virajı alamadı. Yoldan çıkan otomobil refüje takla atarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Hakan Çelik (40) ile annesi Fatma Çelik (75), babası Kadem Çelik (75) ile arkadaşı Zeynel Kılıçsaymaz (35) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadem Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Fatma Çelik, Hakan Çelik ve Zeynel Kılıçsaymaz’ın tedavileri devam ediyor.