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Tatil bitti, çile başladı

Bursa’da dokuz günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününde işe gidecek olan Bursalılar yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Asayiş 18.07.2022, 09:34 18.07.2022, 09:47
Tatil bitti, çile başladı

Bursa’da dokuz günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününde işe gidecek olan Bursalılar yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Dokuz günlük kurban bayramının ardından Bursa’ya geri dönen vatandaşlar, haftanın ilk iş gününde trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Bunu önceden tahmin eden bazı vatandaşlar işe gitmek için evden erken çıktığı gözlenirken kimilerinin ise alternatif yollar seçtiği görüldü.

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