Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, korku dolu ânlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi Çamlıyol Caddesindeki bir binanın ikinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede alevlenerek evin tamamını sardı. Yangın sırasında ev sahipleri A.K. (67) ile eşi A. K.’nin (65) evde olmadığı öğrenildi. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 arozöz ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrasında tamamen söndürüldü. Yangın çıkan evde büyük maddî hasar meydana geldi. Alev alev yanan ev amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.