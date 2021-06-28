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Tatil beldesinde uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı

Düzce’nin turistik bölgesi olan Akçakoca ilçesinde bir eve yapılan baskında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 28.06.2021, 15:43
Tatil beldesinde uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı

Düzce’nin turistik bölgesi olan Akçakoca ilçesinde bir eve yapılan baskında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce’nin sahil ilçesi Akçakoca’da ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratını neticesinde operasyon başlattı. K.G.’nin Ayazlı Mahallesi’nde bulunan evine düzenlenen operasyonda polis ekiplerince yapılan aramalarda 35,6 gram metamfetamin, 6 adet kenevir tohumu, 21,2 gram kenevir bitki yaprağı, 1 ruhsatsız adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirdiler. K.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak Çilimli Kapalı Cezaevine gönderildi.
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