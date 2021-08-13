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Tatil beldesinde korkutan yangın

Bursa’nın Gemlik ilçesinde baraka yangını sebebiyle etrafı saran dumanlar, tatilcilerin bulunduğu bölgede paniğe sebep oldu.

Asayiş 13.08.2021, 16:57
Tatil beldesinde korkutan yangın

Bursa’nın Gemlik ilçesinde baraka yangını sebebiyle etrafı saran dumanlar, tatilcilerin bulunduğu bölgede paniğe sebep oldu.

Yangın, Küçükkumla Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ağaçların arasında bulunan baraka, bir ânda alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, barakanın arka tarafında bulunan fabrika ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Vatandaşlar da çevredeki çeşmelerden çektikleri hortumlarla alevlere su sıktı. Yoğun duman sokak aralarına yayılınca tatilciler heyecanlı ânlar yaşadı. Baraka kullanılmaz hâle gelirken, olayla alakalı tahkikat başlatıldı.
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