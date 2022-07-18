banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı

Tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Menderes ilçesi tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Asayiş 18.07.2022, 02:35
Tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Menderes ilçesi tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada çıkan otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 21.35 sıralarında Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de bulunan otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, alevlere ilk müdahaleyi yapanlar da yine vatandaşlar oldu.

Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler güçlükle de olsa itfaiye ekiplerince yakınlardaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
23°
açık