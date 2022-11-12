Tatbikat tıraş olurken yakaladı

Ülke genelinde düzenlenen tatbikat çerçevesinde Tekirdağ’daki berberler makas başında müşterileri tıraş ederken tatbikata yakalandı. Sokakta gezen kimi vatandaşlar ise tatbikata aldırış etmedi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı çerçevesinde Tekirdağ’da müşterilerine tıraş eden berberler, tatbikata makas başında yakalandı. Deprem uyarısının gelmesiyle beraber berberler ve müşterileri ilk önce yere çökerek bir süre bekledi.

Senaryo gereği deprem geçtikten sonra berberler ve müşterileri dükkandan dışarıya çıktı. Tatbikat esnasında dışarıda gezen kimi vatandaşlarını ise tatbikata aldırış etmeden gezdikleri gözlendi.

Berber Nuri Şen yaptığı açıklamada, "Ülkemizin böyle deprem kuşağında olmasından dolayı devletimizin yaptığı tatbikatlarla vatandaşlarımızın daha duyarlı farkındalık oluşturuluyor. gayet başarılı sık sık yapılması da uygundur bence" dedi.