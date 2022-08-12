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Taşlıçay’da çarşı ortasında kavga

Ağrı Taşlıçay’da sabah saatlerinde 2 aile arasında kavga çıktı.

Asayiş 12.08.2022, 13:25
Taşlıçay’da çarşı ortasında kavga

Ağrı Taşlıçay’da sabah saatlerinde 2 aile arasında kavga çıktı.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köylüleri, bugün şehir merkezinde sözlü münakaşa yaşadı.

Köyde kavga eden iki aile, olayı ilçe merkezinde de devam ettirdi.

İlçe halkının zamanında müdahalesi ve tarafları ayırması ile olay büyümeden kapandı.

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