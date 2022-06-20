banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı

Taşlıçay’da arazi kavgası: 5 yaralı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 20.06.2022, 12:08
Taşlıçay’da arazi kavgası: 5 yaralı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boyuncak ve Aşağı Toklu köylülerinin karıştığı kavgada onlarca kişi birbirine girdi.

Sınırları bir olan iki köyde, arazi husumeti nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgaya ilçe emniyet personelleri müdahale etti.

Kavgada olayla ilgisi olmayan, aracı olduğu iddia edilen 2 kişinin de darp edildiği bildirildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu