Taşlıçay-Doğubayazıt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Ağrı’da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Ağrı’da aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunda sel meydana geldi. Taş, toprak ve sel suları nedeniyle ulaşıma kapatılan karayolu ekiplerin yaptığı çalışma sonrası kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunca jandarma ekipleri önlem aldı.