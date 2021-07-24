Taşlı sopalı kavgada burnu kırılan gencin babası adalet istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada bir kişinin burnu kırılırken, bir kişinin de kaburgası kırıldı. Taraflar hastanelerde yapılan tedavilerin ardından götürüldükleri polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, ilçeye bağlı Gülüç beldesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan ve aralarında daha önceden elektrik kullanımı nedeniyle husumet bulunan İ.Y. ile oğlu G.Y., Yılmaz Acar ile karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşen olaya iki tarafın da yakınları dahil olunca kavga büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi tarafları ayırırken, kavgada yaralanan 7 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada İ.Y.’nin torunu gemi kaptanı Serkan Azman’ın burnu kırılırken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmalar meydana geldi. Kavganın diğer tarafı Yılmaz Acar’ın kaburgası kırılarak vücuduna aldığı darbeler nedeniyle yaralanmalar meydana geldi. Hastanedeki tedavilerinin ardından karakola götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan taraflar savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Yaşanan kavgada burnu kırılan Serkan Azman’ın babası Şenol Azman, oğluna cinayetten hüküm giyen ve Covid-19 salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan S.G.’nin taşla saldırdığını ve kavga anında elinde balta olduğunu iddia etti. Oğlunun kavgada yaralanan dedesi ve dayısını uğurlamak için gittiği olay yerinde araçtan iner inmez saldırıya uğradığını iddia eden Azman, savcılığın saldırganları serbest bırakmasına tepki gösterdi.

“Katillerin yeri cezaevi olmalı”

Azman, gazetecilere yaptığı açıklamada “Oğlum Serkan ile küçük oğlum Umutcan dayısı Bursa’dan gelmişti, onları karşılamaya gittiğinde orada dedesi ve dayısına saldırı olduğunu görüyor. Gemi kaptanı oğlum aracından inerken cezaevinde hükümlü olan ve bayram nedeniyle izne gönderilen S.G. ve Y.A. tarafından saldırıya uğruyor. Burnu görüldüğü gibi kırık, Pazartesi ameliyata alınacak. Biz Allah’tan şifa, devletimizden de adalet bekliyoruz. Neden? S.G. isimli kişi yaklaşık 5 yıl önce Gülüç deresinde 70 yaşındaki bir amcayı bıçaklayarak öldürmüş, yaklaşık 15 yıl ceza almış. Covid nedeniyle bayramda izne gelmiş, resimleri savcılığa verdik, elinde baltayla insanların içerisinde dolaşıyor. Savcılarımızın bunu serbest bırakmasını anlayamadık. Bende serbest bırakılmadan dolayı bireysel olarak itiraza gittim, nöbetçi savcı olması gereken adliyede savcının olmadığını, telefonla görüşme yapıldı. Resmi tatil bitince şikayetimizi alabileceklerini söylediler. Başsavcılığa da konuyu ilettim. Cezaevinde olması gereken katiller bayramda bayram yaptı, benim oğlum hastane köşelerinde, yatak köşelerinde adalet bekliyor. Adalet Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımıza sesleniyorum; Sevgili Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, katilleri lütfen cezaevine geri gönderin” dedi. Azman, kavganın nedeninin ise kendi yaptıkları binada icradan satılan daireyi Alan Yılmaz Acar ile kayınpederi arasında elektrik kullanımı nedeniyle daha önceden çıkan tartışmadan kaynaklandığını ifade etti. Azman ayrıca kavga sonrası olay yerine eşi ve çocukları ile gittiklerinde karşı tarafın ailesinin kendilerine saldırdığını dile getirdi.

Acar: “Kayınçım gelmese belki de şimdi ölmüştüm”

Kavgada ağır yaralanan Yılmaz Acar ise kavgayı kendisinin başlatmadığını tam aksine 7-8 kişinin taş ve sopalarla saldırdığını ifade etti. Kayın biraderi S.G.’nin gelip kendisini kurtardığını belirten Acar, şu sözleri sarf etti: “Kaburgam kırık, evde yatıyorum. 7-8 kişi üzerime saldırdılar. Taşlarla sopalarla üzerime saldırdılar. Darbeyi yiyen benim. Güvenlik kamera görüntüleri var, onları alıp savcılığa vermeye çalışacağım. Gerçeklerin hepsi ortaya çıkacak. Kayınçım gelip beni onların elinden kurtardı. Çıkan haberlerin hepsi yalan. Onlarla ilgili de savcılığa şikayette bulunacağım. Mağdur olan benim. Benim gördüğüm 7-8 kişi var. Kamera görüntüleri savcılığa verilecek. Benim kayınçım fotoğrafları yayınlanan kişiye orada vurmadı. Kayınçım gelmese belki bende ölmüştüm. Kayınçımın sabıkası var diye onun üzerine gitmeye çalışıyorlar.”

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.