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Taşkında mahsur kalan aile kurtarıldı
Edirne’de şiddetli yağışın ardından taşan dereye yakın bölgede mahsur kalan aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 13.01.2021, 13:20
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Edirne’de şiddetli yağışın ardından taşan dereye yakın bölgede mahsur kalan aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Edirne’de 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar sabah saatlerinde etkisini kaybetse de birçok derenin yatağından taşmasına neden oldu. Kent merkezinde bulunan Avrupa kent mevki’inden geçen dere yatağından taştı. Evleri dereye yakın olan ve su altında kalma tehlikeleri bulunan bebekli aile, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye ulaşan ekipler, aileyi kontrollü şekilde tahliye etti.
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