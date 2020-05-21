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Taşın altından bile uyuşturucu çıktı

BURSA'DA NARKOTİK POLİSİ, İZNİK İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARIN KALDIĞI BELİRLENEN 9 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPTI. SABAHIN İLK SAATLERİNDE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN KAPILARI KIRARAK EVLERE GİRDİĞİ OPERASYONDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Taşın altından bile uyuşturucu çıktı

BURSA'DA NARKOTİK POLİSİ, İZNİK İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARIN KALDIĞI BELİRLENEN 9 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPTI. SABAHIN İLK SAATLERİNDE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN KAPILARI KIRARAK EVLERE GİRDİĞİ OPERASYONDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:38
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Taşın altından bile uyuşturucu çıktı

Bursa’da narkotik polisi, İznik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahısların kaldığı belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Sabahın ilk saatlerinde Özel Harekat polislerinin kapıları kırarak evlere girdiği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bir evin sokak kapısı önündeki taşın altına saklanan uyuşturucu maddeyi, narkotik köpeği ’Fırtına’ buldu.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla sabahın ilk saatlerinde daha önce belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin kapıları kırıp girdiği evlerdeki şahıslar etkisiz hale getirilirken saklanan uyuşturucu maddeler dedektör köpekler sayesinde tek tek bulundu.

Sokaktaki taşın altına saklamışlar

Narkotik köpeği ’Fırtına’, bir evin sokak kapısı önünde duran büyük bir taşa yoğunlaşınca ekipler taşı kaldırdı ve altında saklanan uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda Bursa ve İznik ilçesinde belirli adreslere uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram sentetik kannabinoid, 80 gram esrar, 65 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, bir miktar Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 23 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar banknot ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan A.B. ve S.C.E. isimli şahıslar ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanırken, İ.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.A., İ.T., N.D., N.Z., A.K. ve Ş.A. isimli şahısların ise ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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