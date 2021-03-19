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Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa ‘ağır tahrik’ indirimi

Bolu’da dayısı Şeref Ünlü’yü taş ve sopayla darp ederek ölümüne sebep olan Zafer Muslu’ya ‘ağır tahrik’ indirimi uygulanarak 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren Ünlü’nün ailesi, “Abim köpek ölüsü değil. Adamın köpeğini öldürdüler. Şikayetçi oldular 5 yıl hapis cezası aldı" dediler.

Asayiş 19.03.2021, 14:47
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Taş ve sopayla dayısını döverek öldüren şahsa ‘ağır tahrik’ indirimi

Bolu’da dayısı Şeref Ünlü’yü taş ve sopayla darp ederek ölümüne sebep olan Zafer Muslu’ya ‘ağır tahrik’ indirimi uygulanarak 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren Ünlü’nün ailesi, “Abim köpek ölüsü değil. Adamın köpeğini öldürdüler. Şikayetçi oldular 5 yıl hapis cezası aldı" dediler.

Olay, geçtiğimiz yıl Mart ayında Çıkınlar mahallesi Sancar sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Zafer Muslu (37) isimli şahıs, dayısı Şeref Ünlü’yü (54) gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Parkı’na çağırdı. Zafer Muslu ile dayısı Şeref Ünlü arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Muslu, yerden aldığı taşla Ünlü’nün kafasına vurdu. Yere düşerek kanlar içinde kalan Şeref Ünlü, olay yerine gelen ambulansla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kafatasında kırıklar oluşan Ünlü, hastanedeki tedavisinin 11. gününde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve adliyedeki işlemleri sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Zafer Muslu, Ünlü’nün ölümünün ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Dayısını darp eden zanlıya ağır tahrik indirimi

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Zafer Muslu, karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti dayısını darp ederek ölümüne sebep olan Muslu hakkında ‘ağır tahrik’ indirimi uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

“Biz müebbet hapis bekliyorduk”

Mahkemenin verdiği kararı duyan Şeref Ünlü’nün ailesi cezayı az bularak tepki gösterdi. Şeref Ünlü’nün oğlu Batuhan Ünlü (19), "Bir akşam babamı dışarı çağırıyor. Planlanmış bir olay. Babamı götürüyor ve hunharca öldürüyor. Kasten adam öldürmekten yargılanıyordu zaten. En son mahkememizde müebbet hapisten iyi hal ve ağır tahrik indirimi yapılarak 10 yıl 10 aya kadar cezası indi. Bu cezanın yatarının daha az olacağını düşünüyorum. Biz adaleti burada aradık diye kötü olduysak ben başka bir şey demiyorum. Adaleti burada bulamayacaksak başka bir yerde bulamayız. Bu insanlar adaleti sokakta da arayabilir ama biz devletimize güvenip adaleti burada arıyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz. Bunun planlanmış olduğu açık. Biz müebbet hapis bekliyorduk. Sadece adalet aradık” dedi.

“Benim abim köpek ölüsü değil”

Verilen cezayı yeterli bulmadıklarını dile getiren Şeref Ünlü’nün kardeşi Fedai Ünlü ise, “Adaletimize güveniyorduk ama adaletimiz bizi yanılttı. Çünkü benim abim köpek ölüsü değil. Adamın köpeğini öldürdüler. Şikayetçi oldular 5 yıl hapis cezası aldı. Benim abimi evinden alıyor, 15 Temmuz Parkı’na götürüyor ve hunharca orada öldürüyor. Kolunu, bacağını kırıyor, kırılmadık kemiği kalmıyor. O adam 10 yıl 10 ay hapis cezası alıyor. Adalet bu mu? 3 yıl sonra bu adam dışarıda. Bizim başımıza bela. Biz adaletimize güveniyoruz. Bunun üst mahkemeleri var ama biz devletimizden ağır bir ceza almasını istiyoruz” diye konuştu.

“Bu çok vahşice bir ölüm”

Amcasıyla ölmeden 3 gün önce hastanede konuşan Ferhat Ünlü, “Ben amcamı kendi babam kadar çok seviyordum. Bir gün amcam evindeyken mesaj atmış. Senin kırılmadık kemiğini koymayacağım, senin kaburgalarını kıracağım mesajları elimizde duruyor. Zafer Muslu, olaydan 2-3 saat önce de beni aldı. Amcamı öldüreceğine yönelik tehdit etti. Ben ilk başta inanmamıştım. Amcamı alkol almak için evden çıkarmış. Aralarında en fazla ağız kavgası vardı. Yumruk vurmak için bile bir sebep yoktu. Amcam 12 gün yoğun bakımda yattı. Sonra öldü. Ben amcamla 8’inci gününde hastanede konuştum. Amcama olayı sordum. ‘Sen ona vurdun mu?’ dedim. ‘Hayır’ dedi. ‘Ben arabadan inince koluna sakladığı demiri kafama vurdu. Ben bayıldım. Sonra üzerime çıktı. Yerdeki büyük taşı kafama vurdu. Sopayla kalçama, burnuma vurdu’ dedi. Bu çok vahşice bir ölüm oldu. Basit bir ölüm değil. Ölmeden önce ne acılar çekti. Köpek öldürsek 3-4 sene ceza alırız. Benim amcamı öldürdü 10 sene ceza aldı. 1 senesini yattı 9 senesi kaldı” ifadelerini kullandı.
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