Taş ocağındaki su birikintisine giren 5 çocuktan 2’si boğuldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde serinlemek için taş ocağında bulunan su birikintisine giren 5 çocuktan 2’si boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Seydişehir ilçesine bağlı Tol Mahallesi’nde bulunan eski kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha Korkmaz (16), Ferhat Şık (14), Mustafa Ş. (16), Sedat Ş. (13) ve Mert D. (15) serinlemek için taş ocağında yağmur ve kar sularının oluşturduğu su birikintisine girdi. Bir süre suda yüzen çocuklardan Talka Korkmaz ile Ferhat Şık suya batıp çıkmaya başladı. İki arkadaşının suya batıp çıktığını gören diğer çocuklar kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı. Talha Korkmaz ve Ferhat Işık’ın suya battığını fark eden çocukların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sudan kendi çabalarıyla kurtulan 3 çocuk, tedbir amacıyla ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dalgıç ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmaları neticesinde Talha Korkmaz ve Ferhat Şık’ın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Talha Korkmaz’ın Seydişehir Ziraat Odası Başkanı ve Tol Mahallesi Muhtarı İsmail Korkmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.