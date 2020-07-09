Son Dakika
Taş ocağındaki kontrollü patlama anı kamerada
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ BİR TAŞ OCAĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PATLAMA, SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.
Asayiş 09.07.2020, 17:45
4
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir taş ocağında gerçekleştirilen patlama, saniye saniye kameraya yansıdı.
Hakkari-Yüksekova kara yolu Çöplük mevkisinde bulunan bir taş ocağında kontrollü patlama için tüm tedbirler alındı. Kilolarca patlayıcının kullanıldığı patlama öncesi kara yolu da trafiğe kapatıldı. Onlarca araç güvenlik gerekçesiyle beklerken, gerçekleştirilen kontrollü patlama ise cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.
Herhangi bir zararın oluşmadığı kontrollü patlamanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
23°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Fenerbahçe
|31
|50
|6. Beşiktaş
|30
|50
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Denizlispor
|31
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|34
|50
|8. Tottenham
|33
|48
|9. Sheffield United
|33
|48
|10. Burnley
|33
|46
|11. Everton
|33
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|34
|60
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|34
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|35
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Celta de Vigo
|35
|36
|16. Deportivo Alaves
|34
|35
|17. Eibar
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24
Namaz Vakti 09 Temmuz 2020
|İmsak
|03:37
|Güneş
|05:34
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:45
|Yatsı
|22:33