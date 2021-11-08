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Taş kırma makinasının içine düşen işçi hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde taş kırma makinasının içine düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.
Asayiş 08.11.2021, 23:57
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde taş kırma makinasının içine düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyü mevkiinde faaliyet sürdüren özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Tugay Ersoy, iddiaya göre fabrikada taş kırma makinasının içine düştü. Taş kırma makinesinin içerisinde feci şekilde can veren Ersoy’un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.