Taş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Manisa’nın Kula ilçesinde içerisinde kimsenin yaşamadığı taş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bey Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki Ali Özdemir’e ait boş taş evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kimsenin yaşamadığı taş evden dumanlar çıktığını gören mahalleli vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Evin çatısını da saran alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında, vatandaşlar da seferber oldu. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangının sebebi henüz tespit edilemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.