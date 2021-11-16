’Tarzan’ tutuklandı

Kayseri’de hırsızlık yapmak için ’Tarzan’ gibi tırmanarak tek hamlede pencereyi açan, kaçarken de düşüp ayağını kıran şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda iş yerlerinden gıda ürünleri çalan S.Ö., marketlerde hırsızlık yapan İ.T., ikametten hırsızlık yapan F.Y., oto lastiği çalan K.K.Ç. ve ikametten hırsızlık yapan E.A. yakalandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikametten para ve eşya hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.K. de yakalandı. A.K.’nin evin camına tırmanarak, tek hamlede pencereyi açtığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından kaçarken düşüp ayağını kıran A.K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.