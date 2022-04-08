Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan 4 sanığa 33’er yıl hapis, 2 sanığa beraat

İstanbul’da öldürülüp Kocaeli’nin TEM otoyolunda elleri ile ayakları bağlı ve battaniyeye sarılı şekilde cesedi bulunan şahsın ölümüyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davada karara bağlandı. Mahkeme, 4 sanığın 33’er yıl hapis cezasına ve 2 sanığın ise beraatına hükmetti.

İstanbul’da öldürülüp Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda elleri ile ayakları bağlı ve battaniyeye sarılı şekilde cesedi yol kenarında bulunan Monirul İslam’ın ölümüyle ilgili 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Rıza Şalvarlıoğlu ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Absar Uddın, Mohammad Haider, Sayed Hossen ve Sultan Masum ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"Ben cinayet işlemedim’’

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Absar Uddın, "Ben cinayet işlemedim, suçlamayı kabul etmiyorum. Uzun süredir cezaevindeyim, mağdurum, tahliyemi talep ediyorum’’ dedi.

"Kaçma şansım vardı, kaçardım ama suçsuzum, kaçmadım’’

Sanık Sayed Hossen ise savunmasında, "Mağdurum. Cezaevinde çok zorluk çekiyorum, çok zor geçiyor. Annem ve babam hastalar, mağdurlar. Ben suçsuzum. Eğer suçu işleseydim orada kalmazdım. Polis beni yakaladığında ben polis gelmeden önce kaçabilirdim eğer suçu ben işleseydim. Kaçma şansım vardı, kaçardım ama suçsuzum, kaçmadım. Adaletinize güveniyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanıkların avukatları, esasa ilişkin mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Alınan savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar, adalete sığındıklarını belirterek beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

2 sanığa beraat, 4 sanığa 33’er yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Absar Uddın, Mohammad Haider, Sayed Hossen ve Sultan Masum hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 25’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti. Heyet, sanıklara ‘birden fazla kişiyle, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 8’er yıl 4’er ay hapis cezası vererek sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Mohammod Mizanur Rahman hakkında üzerine atılı suçu işlediğine dair tam bir vicdani kanaate varılamadığı gerekçesiyle beraat kararı veren mahkeme, sanık Rıza Şalvarlıoğlu’nun da somut delil yetmezliğinden beraatına hükmetti. Heyet, ayrıca sanık Rıza Şalvarlıoğlu’nun suç delillerini gizlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 21 Ocak 2020 günü Kocaeli TEM Otoyolu Kartepe Maşukiye kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu kenarında battaniyeye sarılı ceset gören temizlik işçileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin, el ve ayaklarının bağlı olduğu ve feci şekilde darp edildiğine dair vücudunda izlerinin tespit edildiği belirlendi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tüm sanıklar hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. Ayrıca, olayın meydana geldiği yerin İstanbul olması nedeniyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verilerek yargılamanın İstanbul’da yapılmasına hükmedildi.