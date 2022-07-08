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Tartıştıkları esnafın dükkanını taşladılar: 2 yaralı

Tekirdağ’da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı iş yeri sahibinin dükkanını taşladı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Asayiş 08.07.2022, 16:07
Tartıştıkları esnafın dükkanını taşladılar: 2 yaralı

Tekirdağ’da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı iş yeri sahibinin dükkanını taşladı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerinin sahibi ile vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kalabalık bir grup tartışma yaşadığı kişinin iş yerini taşladı. 2 kişinin yaralandığı olayda, iş yerinde maddi hasar da meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırdı. Öte yandan, caddede gerçekleşen olayı yüzlerce vatandaş meraklı gözlerle izledi.

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