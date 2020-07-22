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Tartıştığı yeğenini sokak ortasında öldürdü
MANİSA’DA TARTIŞTIĞI DAYISI TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA SİLAHLA VURULAN TUFAN BİRGÜL HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 22.07.2020, 11:37
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MANİSA (İHA) – Manisa’da tartıştığı dayısı tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi 241. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Tufan Birgül sokakta dayısı Cesim A. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Cesim A., yanında bulunan silahla yeğeni Tufan Birgül’e 5 el ateş etti. Birgül olay yerinde hayatını kaybederken, Cesim A. cesedin başında polisin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cesim A.’yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Birgül’ün cenazesi, cenaze aracıyla Manisa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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