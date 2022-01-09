Malatya’da taksi durağına gelen bir kişi, burada tartıştığı şahsa ateş açtı. Bir süre kovalamacanın da yaşandığı olayda yaralanan olmazken, şüpheli olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barbaros Sokak içerisinde bulunan bir taksi durağına giden M.K., burada O.Ç.’yi sordu. O.Ç.’nin durakta olmadığını gören şahıs daha sonra duraktaki A.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, iddiaya göre A.Ç., M.K.’ye su bardağı fırlatırken M.K. belinden çıkardığı silahla A.Ç.’ye 3 el ateş açtı. Kurşunlardan kurtulmayı başaran A.Y., kendisine ateş ettikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışan M.K.’nin peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın arından Sarıcıoğlu Mahallesi Destan Sokak’ta A.Ç.’ye doğru 2 el daha ateş açan M.K. bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yaralananın olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın gerçekleştiği bölgelerde inceleme yapan ekipler 5 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi M.K. olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.