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Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tartıştığı şahsın silahla ateş açtığı vatandaş ayağından yaralandı.

Asayiş 06.12.2020, 16:25
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Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tartıştığı şahsın silahla ateş açtığı vatandaş ayağından yaralandı.

Olay, Kandıra ilçesi Tekeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenay T. (40) ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şahıs, kavga sırasında silahla Şenay T.’ye ateş etti. Kurşun ayağına isabet eden Şenay T., olayın ardından kendi imkanları ile Kandıra Devlet Hastanesi’ne gitti. Tedavi altına alınan Şenay T., daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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