Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de tartıştığı komşusuna tabanca ile ateş ederek ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent Mahallesi’nde bulunan kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, komşu oldukları ve arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.A. (74) ile Hasan Aksüt (60) arasında kahvehanede tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O.A., yanında bulunan tabanca ile Hasan Aksüt’e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aksüt’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bugün O.A’nın Yalova’nın Altınova ilçesinden Karamürsel’e geleceği yönünde duyum aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Karamürsel Dereköy yol kontrol noktasında konuşlandı. Ekipler, durdurdukları bir toplu taşıma aracında O.A’yı yakaladı. Gözaltına alınan O.A’nın ifadesinde, olayda kullandığı tabancayı denize attığını söylediği öğrenildi.

Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.