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Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Ankara’da bir kişi, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Asayiş 09.09.2022, 18:22
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Ankara’da bir kişi, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Y. isimli şahıs dün akşam komşusu Özkan Gökçebay ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.Y., komşusu Gökçebay’ı bıçaklayarak öldürdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan kısa bir süre sonra zanlıyı suç aleti ile birlikte yakaladı.

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