Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Gaziantep’te karı-koca tartışmasında kan aktı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaşayan 3 çocuklu karı-koca arasında çıkan tartışmada kan aktı. İki eş arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, iddiaya göre öfkeli kadın, eşini bıçakladı. Olay, dün gece ilçeye bağlı Mevlana Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre uzun süredir aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Mehmet Taş ile eşi Şenel Taş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu öfkelenen Şenel Taş, kocası Mehmet Taş’ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mehmet Taş, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden koca Mehmet Taş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken eş Şenel Taş ise şüpheli olarak gözaltına alındı.