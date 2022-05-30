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Tartıştığı kocası tarafından pencereden atıldığı iddia edildi

Kocaeli’de eşiyle tartışan bir kadının kocası tarafından birinci kattaki camdan aşağı atıldığı iddia edildi.

Asayiş 30.05.2022, 01:14
Tartıştığı kocası tarafından pencereden atıldığı iddia edildi

Kocaeli’de eşiyle tartışan bir kadının kocası tarafından birinci kattaki camdan aşağı atıldığı iddia edildi.

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. isimli kadın ile eşi Y.Ö. arasında tartışma sesleri duyuldu. Bir süre sonra S.Ö., 3 katlı apartmanın birinci katından aşağı düştü. Olaydan sonra Y.Ö.’nün kaçtığı öğrenilirken S.Ö.’yü yerde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan S.Ö., Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın yaşandığı yere gelen polis, incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri, daha önce de çeşitli suçlara karıştığı bilinen Y.Ö.’yü yakalamak için inceleme başlattı.

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