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Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 21.07.2022, 17:03
Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Değirmendere Yalı Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Birgül G. (28) ve eşi Y.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birgül G., kocası Y.G. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından Y.G. polis merkezine giderek teslim olurken, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgül G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, Y.G.’nin olaydan sonra eli kanlı şekilde çektiği videoda, "Borçlarımı ödemeye başladım" dediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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