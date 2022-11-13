Tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan 43 yaşındaki kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Uncular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Akkaya mezrasında bulunan bahçesindeki kayısı ağaçlarının köklerini söken 43 yaşındaki Faik Mengeç ile H.P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.P., tabanca ile Faik Mengeç’e ateş etti. Silah sesini duyan yakınları, olay yerine gittiklerinde Mengeç’i kanlar içerisinde buldu. Yakınları, ağır yaralanan Mengeç’i özel otomobille Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürmek üzere yola çıktı. İlçe merkezine yakın bir yerde ambulansa alınan Mengeç, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralı, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mengeç’in cansız bedeni, savcılık incelemesi için morga konuldu.

Cinayet zanlısı H.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.