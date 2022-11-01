Tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul’da tartıştığı arkadaşını öldüren şüpheli Kırklareli’nde çukur içinde saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Ekim’de İstanbul’da tartıştığı arkadaşını öldüren B.Ç.’nin Vize ilçesi Kızılağaç köyünde olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. B.Ç. ile birlikte çeşitli suçlardan araması bulunan B.A. ve P.D.’nin bulunduğu otomobil jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre yaşanan kovalamacanın sonunda Vize ilçesi yakınlarında yola serilen "lastik patlatan kapan" yardımıyla durdurdu. Otomobilde buluna B.A. ve P.D. yakalanırken B.Ç. ormana kaçtı.

Jandarma ekipleri iz arama köpekleri ile B.Ç’yi bir çukurda saklanırken yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan B.Ç. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken B.A. ve P.D.’nin işlemleri sürüyor.