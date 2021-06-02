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Tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı, tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 02.06.2021, 21:28
Tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı, tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Cahit Gündüz Caddesi’nde karşılaşan N.K. ile S.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada N.K. tarafından bıçaklanan S.D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan N.K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontörlünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.
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