Tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya bir şahıs oğluyla birlikte trafikte tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı. Araçlara rastgele ateş açan şahıs 5 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 2’si hayatını kaybederken, baba ve oğulun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y., (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde fark etmesi üzerine 42 AAP 097 ve 42 CAM 93 plakalı otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Çetin, Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç., ve Ahmet Çetin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Şükrü Çetin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Ahmet Çetin ise tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç.’nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın şüphelisi Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.