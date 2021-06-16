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Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle girdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kardeşine kızan ağabey, kardeşinin eczanesine kamyonetiyle girdi.

Asayiş 16.06.2021, 10:57
Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle girdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kardeşine kızan ağabey, kardeşinin eczanesine kamyonetiyle girdi.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün saat İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Kardeşiyle daha önceden tartıştığı öğrenilen Y.A., 07 UH 370 plakalı kamyonetiyle kardeşinin cadde kenarında bulunan eczanesine daldı. Dükkanın vitrinine çarpan kamyonetiyle defalarca dükkana girmeye çalışan Y.A.’yı çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

Çarpmanın etkisiyle içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar neye uğradığını şaşırdı.

Elinde kesici alet de bulunan Y.A.’yı zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kamyonete bindirerek yatıştırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.A’yı gözaltına alırken, kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kamyonetin işyerine çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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