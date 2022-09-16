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Tartıştığı kadının üzerine kızgın yağ döktü
Kırıkkale’de birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döken şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 16.09.2022, 12:55
Kırıkkale’de birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döken şahıs gözaltına alındı.
Olay, Gürler Mahallesi Şehit Ferhat Gencer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. ile Çilem D. (27) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.Ş., ocağın üzerindeki kızgın yağı Çilem D.’nin üzerine döktü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Yüzünün bir kısmında ve kolunda ikinci derece yanıklar oluşan Çilem D., ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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