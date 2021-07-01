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Tartıştığı kadını silahla sırtından vurarak öldürdü

Adana’nın Feke ilçesinde bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kadını sırtından tüfekle vurarak öldürdü.

Asayiş 01.07.2021, 18:40
Tartıştığı kadını silahla sırtından vurarak öldürdü

Adana’nın Feke ilçesinde bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kadını sırtından tüfekle vurarak öldürdü.

İddialara göre, Kızılyer Mahallesi’nde Aydın Mehmet A. (53) ile Durdu Kızıloluk (61) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aydın Mehmet A. yanındaki tüfekle Durdu Kızıloluk’a ateş açtı. Sırtından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından Kızıloluk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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