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Tartıştığı husumetlisine çay bahçesinde kurşun yağdırdı

Kocaeli’de çay bahçesinde oturan şahsa, husumetlisi olduğu iddia edilen şüpheli tarafından 5 el ateş edildi. Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise silahıyla birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

Asayiş 18.07.2021, 17:38
Tartıştığı husumetlisine çay bahçesinde kurşun yağdırdı
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Kocaeli’de çay bahçesinde oturan şahsa, husumetlisi olduğu iddia edilen şüpheli tarafından 5 el ateş edildi. Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise silahıyla birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. isimli şahıs cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada husumetlisi olduğu iddia edilen H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. silahını çıkarıp T.S.’ye 5 el ateş etti. Kovanlardan biri T.S.’nin karın boşluğuna isabet ederken, birisi de cep telefonuna isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.S., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. T.S.’yi yaralayan H.A. ise olay yerinde silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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