Tartıştığı eski damadını tüfekle yaraladı

Malatya’da bir şahıs tartıştığı eski damadını tüfekle bacağından vurdu.

Olay, saat 16.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İskender Sokak içerisinde bulunan bir apartmanda ikamet eden E.D.’nin evine gelen T.Y. tartıştığı eski damadına tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol bacağına isabet alan E.D. yaralanırken, olayın şüphelisi suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. T.Y.’nin de darp sonucu yaralandığı olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tüfek bir adet bıçak ile 2 de boş kartuş buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.