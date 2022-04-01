Tartıştığı eşini silahla vurdu sonrada intihar etti

Erzurum’un Horasan ilçesinde, iddiaya göre, bir kişi tartışma sonucu eşini silahla vurarak öldürdü daha sonra da intihar etti.

Alınan bilgilere göre, Horasan ilçe merkezinde yaşayan Yunus Karataş, evde eşi Hatice Karataş ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Yunus Karataş, eşi Hatice Karataş’ı silahla vurarak ağır yaraladı. Eşinin öldüğünü sanan Karataş aynı silahla intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler Yunus Karataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Hatice Karataş ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.