Tartıştığı eşini silahla bacağından vurdu

Bolu’da tartıştığı eşini silahla bacağından vurarak yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerine kayıtlı otomobili izni olmadan satan M.Ö. ile 3 çocuk annesi eşi F.Ö. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., silahla eşini bacağından vurarak yaraladı. F.Ö. kanlar içinde yerde kalırken, M.Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. F.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan M.Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.