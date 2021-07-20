banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü

Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

Karabük’te tartıştığı eşini boynundan bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 20.07.2021, 18:04
Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı
banner502

Karabük’te tartıştığı eşini boynundan bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak’ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı’nda 4 gün önce meydana gelen olayda Vedat D. tartıştığı eşi Hatice Çetin D.’yi boynundan bıçaklayarak öldürmüştü. Eşini öldürdükten sonra kendisini de karın ve kol bölgesinden bıçaklayan cani koca tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501