Tartıştığı eşini öldüren katil zanlısı koca tutuklandı

Konya’nın Çumra ilçesinde kocası tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybederken, katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çumra ilçesine bağlı Karkın Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü G. (47) eşi Sanem Gürbüz (45) ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Hüsnü G. evde bulunan tüfekle bahçeye kaçan eşine arkasından ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde başından yaralanan Sanem Gürbüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli koca Hüsnü G. jandarma karakolunda suçunu itiraf etti. Burada işlemleri tamamlanan Hüsnü G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Sanem Gürbüz’ün cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.