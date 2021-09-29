banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Tartıştığı arkadaşını silahla göğsünden vurdu

Esenyurt’ta arkadaşlar arasında çıkan tartışmada bir kişi göğsünden vurularak yaralandı. Olay sonrasında silahlı saldırgan kayıplara karışırken, yaşanan tartışma ve vurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 29.09.2021, 11:49
Tartıştığı arkadaşını silahla göğsünden vurdu

Esenyurt’ta arkadaşlar arasında çıkan tartışmada bir kişi göğsünden vurularak yaralandı. Olay sonrasında silahlı saldırgan kayıplara karışırken, yaşanan tartışma ve vurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Büyük Ayazma Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlar arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada sinirlenen Erol Ç., belinden tabancasını çıkartarak Erhan F.’yi göğsünden vurdu. Olay sonrasında bir süre ne yapacağını bilemeyen şahıslar, yaralı Erhan F.’yi olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, Erol Ç.’yi olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı nöbetçi mahkemece tutuklanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Öte yandan yaşanan tartışma ve vurma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0