Tartıştığı 72 yaşındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

Ankara’da 72 yaşındaki eşini 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yenimahalle ilçesi Gayret Mahallesi’nde ikamet eden Zekai Coşkun (71) ve eşi Huriye Coşkun (72) arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşini evde bulduğu bıçakla 7 yerinden bıçaklayan şahsı olay yerine gelen polis ekipleri suç aleti ile gözaltına aldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Huriye Coşkun’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Zekai Coşkun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.