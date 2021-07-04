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Tartışmada silah çekildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bacağından vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 04.07.2021, 18:20
Tartışmada silah çekildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bacağından vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 174. Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.T. ile İ.S. isimli iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma esnasında silahını çeken T.T., İ.S.’yi sol bacağının baldır kısmından vurarak yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan İ.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. T.T. ise, ifadesi alınmak üzere Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Konuyla alakalı inceleme başlatıldı.
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