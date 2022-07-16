Tartışmada bıçaklanarak yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir kişi çıkan tartışmada bıçakla yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle Erenler Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Musahan G. (19) yanındaki arkadaşı ile motosikletiyle seyir halinde iken yolda tartıştıkları bir otomobilden inen 3 kişinin saldırısına uğradı. Musahan G. vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakla yaralanırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya’ya sevk edildi.

Motosikletteki arkadaşının verdiği beyan doğrultusunda olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Tarafların aralarında daha önce de tartışma yaşandığı öne sürüldü. Motosiklet sürücüsünü yaralayan şüphelinin A.Ö. olduğu iddia edildi. Şüpheliler, Beyşehir Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.