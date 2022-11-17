Tartışmada 2 kişi bıçakla yaralandı

Samsun’da tartışmada 2 kişi bıçakla ellerinden hafif şekilde yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Ş.K. ile İ.K. arasında çıkan tartışmada her iki şahıs da bıçakla ellerinden hafif şekilde yaralandı. Ş.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, İ.K. ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.