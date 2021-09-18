banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Tartışma sonrası bıçaklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tartışma sonrası çıkan kavgada bir kişi kolundan aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Asayiş 18.09.2021, 21:42
Tartışma sonrası bıçaklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tartışma sonrası çıkan kavgada bir kişi kolundan aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi Yarma Cami Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler, E.Ö.’nün evine geldi ve tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken E.B. belindeki bıçak ile saldırarak E.Ö.’yü kolundan yaraladı. E.Ö’yü yaralayan E.B. olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yaralı özel araç ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, gelen polis ekipleri olaya karışan E.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen E.B. daha sonra ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. E.Ö.’nün yakınları olaydan şikayetçi olması üzerine polis aracı ile karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Sevilla 3 7
7. Rayo Vallecano 5 7
8. Barcelona 3 7
9. Mallorca 4 7
10. Elche 5 6
11. Real Betis 4 5
12. Cádiz 5 5
13. Osasuna 4 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Deportivo Alaves 3 0
20. Getafe 5 0