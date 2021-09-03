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Tarsus’taki iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı silahlı saldırı olayında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 03.09.2021, 19:23
Tarsus’taki iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı silahlı saldırı olayında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçe Mahallesi’nde kahvehane önünde oturan Hamdi Yargı (53), daha önceden husumetli olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yere yığılan Yargı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

İkinci olay ise Gözlükule Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı Kasım Ekenler Ortaokulu önünde meydana geldi. Elektrikli bisikleti ile seyir eden Emrah Turalar, motosikletli olan ve kafasında kask olan bir şahıs tarafından sol bacağından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Turalar’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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